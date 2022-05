“Non lo difendo più!”: Marcolin duro contro un azzurro

Dario Marcolin, ex giocatore ed ora opinionista a Dazn, è intervenuto su Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il martedì.

L’ex giocatore ha parlato del ruolo di trequartista in casa Napoli riferendosi in particolare alla stagione di Mertens e Zielinski.

Zielinski Napoli (Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli deve fare una scelta su Zielinski. Se consideriamo questa stagione l’anno prossimo partirei con Mertens dietro a Osimhen. Il Mertens visto nelle ultime gare si muove bene, ti dà l’ultimo passaggio, gli avversari non lo prendono mai e non perde mai la palla. Zielinski invece la perde sempre. Quando ho visto Zielinski in ritiro ho visto un campione, ma poi lo devi dimostrare in campo. Ormai ho smesso di difenderlo. Non è una questione di ruolo, devi sapere giocare in tutte le posizioni. Questo è un calcio che non ti aspetta”.