Lozano torna prima in Messico e non ci sarà contro lo Spezia: il motivo

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno questa mattina per preparare la gara contro lo Spezia di domenica, gara valida per l’ultima giornata di campionato. Nel report allenamento pubblicato sul sito ufficiale, il Napoli ha comunicato che Lozano non sarà disponibile per la partita in Liguria. Questo il report.

Hirving Lozano (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

“La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Osimhen lavoro di prevenzione in palestra. Lozano è rientrato anticipatamente in Messico in quanto mei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio”.