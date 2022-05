Quando inizia e finisce il calciomercato 2022 in Italia: le date ufficiali

Sono state comunicate le date di apertura e di chiusura delle prossime sessioni di calciomercato, estiva ed invernale.

In Serie A, B e C il calciomercato inizierà come di consueto il 1 luglio. Da questa data, le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata 2022/2023. L’inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid.

Logo Serie A, date calciomercato (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

La chiusura, invece, è fissata per giovedì 1 settembre, giorno fissato anche da Inghilterra e Francia. Chiusura di solito alle 20 (orario non ancora confermato) per gli ultimi acquisti.

Il calciomercato invernale 2023 inizierà il prossimo gennaio e si chiuderà nello stesse mese: via il 2, chiusura il 31. Quattro settimane per aggiustare le rose delle squadre di Serie A, B e C in vista della seconda parte di stagione 2022/2023.