Annuncio di mercato di De Laurentiis: “Resterà a Napoli!”

All’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si sta svolgendo in questo momento la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida che si terrà dal 9 al 19 luglio 2022.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre a presentare il ritiro in Trentino, ha anche fatto un annuncio importante di mercato. Queste le sue parole.

Andre-Frank Zambo Anguissa e Dries Mertens (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Chi resta il prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo che Anguissa sicuramente resta. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare”.

Il presidente non si è voluto sbilanciare sul rinnovo di Mertens, ma ha annunciato il riscatto di Anguissa dal Fulham: il centrocampista camerunense sarà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli.