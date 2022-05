L’ex Juventus consiglia il Napoli: “L’acquisto che servirebbe per smettere di ricordare Maradona”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’addio di Paulo Dybala dalla Juventus e un possibile futuro in maglia azzurra. Queste le sue parole: “Avrei visto bene Dybala con la maglia del Napoli, una maglia importante indossata da un altro argentino: Diego Armando Maradona.”

Non manca poi il paragone tra l’attuale, ancora per poco, attaccante della Juventus e l’ex Pibe de oro: “Dybala al Napoli sarebbe stato importante per smettere di rimpiangere e ricordare Maradona e avere un calciatore che avrebbe potuto farlo rivivere attraverso le sue giocate.

In ogni caso parliamo di un trasferimento impossibile, il problema ovviamente è di tipo economico: bisogna avere i soldi per pagare Dybala e il Napoli adesso non ce li ha”.