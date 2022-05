Napoli di nuovo sulle tracce di Veretout: un indizio apre al trasferimento

Il calciomercato estivo si avvicina e al Napoli vengono accostati diversi nomi. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, avrebbero acceso nuovamente i radar sul centrocampista francese Jordan Veretout, in uscita dalla Roma.

Il giocatore è in rotta con la società giallorossa, ma c’è un piccolo problema: il suo procuratore non è più Mario Giuffredi (che è in ottimi rapporti con Giuntoli), ma la società starebbe pensando comunque al suo nome per rafforzare la mediana.

Veretout, Roma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’indiscrezione è stata confermata anche da Michele Criscitiello, noto esperto di mercato, che nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli l’ha definita “un’ipotesi plausibile”.

Il centrocampista giallorosso piacerebbe e non poco non sono a Giuntoli, ma anche al tecnico Luciano Spalletti. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Valter De Maggio, Veretout starebbe già cercando casa a Napoli. Il giornalista napoletano però ha detto di essere in attesa della conferma da parte di alcuni agenti immobiliari della città.