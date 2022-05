Per quanto concerne il calciomercato, resta in bilico la situazione portieri in casa Napoli: Ospina in scadenza di contratto, Meret ancora un’incognita, per il quale si continua a dibattere circa i possibili risvolti. Quest’ultimo, che ha più volte manifestato la volontà di giocarsi le sue chance da titolare, vorrebbe evitare di ripetere un’altra stagione in alternanza con il portiere colombiano, rivelatosi sempre il preferito di Spalletti.

Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Tuttosport, su Meret è vivo l’interesse del Torino, alla ricerca di un nuovo portiere visto che né Milinkovic-Savic né Berisha hanno convinto fino in fondo in questa stagione. I granata valutano anche una possibile uscita di Pierluigi Gollini dal Tottenham, che vorrebbe tornare in Italia la prossima stagione, ma la prima scelta della società resta quella di portare in Piemonte il numero uno del Napoli, Alex Meret.