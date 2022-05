Deulofeu nel mirino del Napoli: lo spagnolo svela il futuro

Il campionato volgerà al termine domenica con la sua ultima giornata: è quindi già tempo di calciomercato. Tanti i nomi accostarti al Napoli e non è ancora chiaro se nelle intenzioni di Giuntoli ci sia quella di comprare un altro nome per rinforzare il reparto offensivo dopo Kvaratskhelia.

Fra i nomi che sono stati accostati agli azzurri nelle ultime settimane c’è quello di Gerard Deulofeu, autore di una straordinaria stagione con la maglia dell’Udinese, con 12 gol segnati.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Deulofeu piace al Napoli: “Futuro? Voglio una top”

Il fantasista spagnolo ha parlato del suo futuro nel corso della trasmissione Udinese Night, dove non ha chiuso le porte ad una possibile cessione. Di seguito un estratto dell’intervista:

Come vede il suo futuro?

“Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine“.

Ha già deciso cosa fare?

“Per il momento sono molto felice. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco la squadra ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà. Non mi dispiacerebbe poter andare avanti con questa squadra. Lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono giocatori giovani che possono migliorare”.

Quindi resterebbe ancora a Udine?

“Ho la fortuna di sapere di essere felice. C’è chi vuole fare il passo più lungo della gamba tra i giovani e poi non regge. Bisogna fare il proprio percorso. Io qui ho due anni di contratto e sono veramente contento“.