Il Napoli segue un calciatore del Torino: piace a Giuntoli e Spalletti, ma c’è un ostacolo

Il campionato italiano è ormai agli sgoccioli e il Napoli ha già matematicamente conquistato il terzo posto e l’ultima partita con lo Spezia sarà solo una formalità. Ecco perché la società già sta pensando alla prossima stagione: il calciomercato è alle porte.

Valter De Maggio, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal” per rivelare delle notizie di calciomercato in casa azzurra. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Brekalo, Torino (Getty Images)

Calciomercato Napoli, ultime notizie

“Brekalo ha fatto sapere al Torino che non vuole restare in granata. Brekalo vorrebbe crescere e giocare le coppe europee. Il giocatore piace a Giuntoli e Spalletti, ma il Napoli è pieno in quel ruolo: è già stato acquistato Kvaratskhelia per sostituire Insigne”.