Pastorello difende Meret: “Ad Empoli è successo per un motivo!”

L’agente di Alex Meret Federico Pastorello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, in cui ha parlato della situazione del mercato in generale, soffermandosi sui calciatori di cui è procuratore, tra i quali vi è il portiere del Napoli.

FOTO: Getty Images, Meret

Di seguito le sue parole:

“Sono certo che Alex sarà uno dei primi 4-5 portieri al mondo. È stato incredibilmente penalizzato dal dualismo con Ospina, ha pagato questa situazione. Anche Donnarumma vive una situazione simile, per loro la continuità è troppo importante. Finora con Alex non abbiamo accettato il rinnovo perché vogliamo chiarezza: l’accordo di massima col Napoli c’è, il problema è che o decidono di puntare su Meret o cercheremo questa sicurezza altrove. Anche l’errore con l’Empoli, se avesse giocato sempre, non sarebbe successo“.

Federico Pastorello, quindi, chiarisce la posizione del giocatore nei confronti del rinnovo del Napoli: l’entourage è in attesa di chiarezza da parte del club.