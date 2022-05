Napoli, sfuma l’obiettivo dal Bologna: accordo raggiunto in Premier, le cifre

Aaron Hickey è stato a lungo un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra.

L’arrivo ormai praticamente certo di Mathias Olivera colmerà un vuoto presente che da troppi anni in quella zona del campo, ma anche il 19enne scozzese poteva essere una validissima alterativa.

FOTO: Getty – Bologna Hickey

Molto probabilmente però non sarà così: secondo quanto riferito dalla BBC, l’Arsenal avrebbe trovato un accordo di massima con il Bologna per il cartellino del terzino.

L’intesa è stata raggiunta a circa 25 milioni di euro, decisamente troppi per il Napoli che, in questo momento, ha come priorità i rinnovi dei suoi top players.