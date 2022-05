Mercato Napoli, piace Asllani dell’Empoli? Parla Corsi

Il calciomercato del Napoli è già iniziato con l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. Ma gli occhi di Cristiano Giuntoli sono anche puntati sugli altri reparti e sulle possibilità che può offrire la Serie A.

Uno dei nomi sulla lista del Napoli è Krjstian Asllani, regista classe 2002 dell’Empoli e nuovo gioiellino nel mirino di tutti i top club italiani.

Calciomercato Napoli Asllani (Getty Images)

Napoli su Asllani: Corsi parla del futuro

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro di Asllani. Piace al Napoli ma anche agli altri top club della Serie A.

“Con Aurelio parliamo di varie cose, anche di calciatori. In questa fase non credo si possa dare già informazioni in questo senso. Con Giuntoli ho un ottimo rapporto e spesso ci si consiglia anche sul futuro. Scherzando con un collega sulla Fiorentina, mi chiedevo quanto costa Asllani. Noi siamo felici di averlo e vorremmo trattenerlo anche per la prossima stagione. Io vorrei avere una squadra che sappia costuire in continuità piuttosto che vendere e poi rifare la squadra”.