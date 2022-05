“È un prestigiatore del calcio”, Spalletti incorona Insigne: a chi l’ha paragonato!

Vince 3-0 il Napoli contro il Genoa sotto l’abbraccio caloroso dei suoi tifosi nell’ultima partita casalinga e del suo capitano Lorenzo Insigne con la maglia azzurra. Il successo, arrivato grazie alle reti di Osimhen, Insigne (rig.) e Lobotka, porta il Napoli a 76 punti in classifica, blindando matematicamente il terzo posto.

Al termine della partita ai microfoni di Dazn è così intervenuto Luciano Spalletti commentando l’ultima partita di Lorenzo Insigne al Maradona: “E’ un professionista, è sempre stato tra i primi ad arrivare al campo per l’allenamento. Anche quando non ha giocato ha portato un contributo alla squadra, è uno di quei calciatori che magari ti fa anche arrabbiare ma quando non ce l’hai ti manca.

E’ un prestigiatore del calcio, uno di quelli alla Del Piero, Baggio o Totti che ti crea la giocata dal nulla e che fanno vincere le partite agli allenatori“.

Lorenzo Insigne

“Che Napoli sarà senza Insigne? Io ho iniziato a rimpiangere Insigne non appena ho saputo che andava via. E’ una scelta che deve essere accettata ed ora dovremo ritrovare la stessa qualità di questi calciatori che tutti gli allenatori vorrebbero nel cassetto“.