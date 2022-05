Il Campionato Primavera 1 del Napoli si è concluso quest’oggi. I ragazzi di Frustalupi hanno affrontato l’Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Piccolo e sono usciti sconfitti dalla sfida. Dopo essere passati in vantaggio con il solito Ambrosino, gli azzurrini si sono fatti rimontare dalle reti di Caia, su calcio di rigore, e, al tramonto del secondo tempo, la rete di Bosilj ha condannato gli azzurri.

Napoli Primavera, Playout Campionato Primavera 1

Questa risultato ha complicato ulteriormente il percorso della squadra verso la salvezza; la sconfitta, infatti, ha impedito agli azzurrini di garantirsi la permanenza nella massima serie e ora dovranno affrontare il Genoa ai playout.

Dopo un inizio di stagione convincente che aveva permesso agli uomini di Frustalupi di ottenere 25 punti nel solo girone d’andata e la momentanea seconda posizione in classifica, la cavalcata azzurra si è bruscamente interrotta. Vari infortuni e prestazioni sottotono sono state le cause del tracollo degli azzurrini. Non è bastato uno straordinario Ambrosino ad evitare i playout che adesso sono una vera e propria ultima spiaggia.

Playout Campionato Primavera 1: il regolamento

Il regolamento del Campionato Primavera 1 prevede, infatti, che la 15esima e la 16esima classificata si affrontino in una doppia sfida valida per la salvezza.

Il Napoli, essendosi classificato davanti al Genoa avrà il vantaggio di ospitare la sfida di ritorno in casa. Chi al termine della gara di ritorno avrà segnato più reti, otterrà la salvezza. In caso di numero uguale di reti segnate, vale la regola dei gol in trasferta.

In caso di perfetta parità, la sfida si concluderà ai supplementari con eventuali rigori.

La prima partita tra Genoa e Napoli si giocherà il 20 maggio, mentre la decisiva gara di ritorno si disputerà il 26 maggio; allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, gli azzurrini avranno bisogno del massimo supporto del pubblico.