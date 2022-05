Genoa quasi retrocesso, parole durissime del presidente: accuse alla squadra!

Vince 3-0 il Napoli contro il Genoa sotto l’abbraccio caloroso dei suoi tifosi nell’ultima partita casalinga e del suo capitano Lorenzo Insigne con la maglia azzurra. Il successo, arrivato grazie alle reti di Osimhen, Insigne (rig.) e Lobotka, porta il Napoli a 76 punti in classifica, blindando matematicamente il terzo posto.

Sconfitta che condanna quasi aritmeticamente il Genoa alla Serie B, in attesa del risultato del Cagliari di questa sera. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Il Presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Queste le sue parole: “Il vero valore del Genoa sono i tifosi. Mi assumo tutte le responsabilità, sono qui oggi a dire che capisco perfettamente il loro dolore e tutti gli sforzi fatti, dalla squadra, allo staff, ma il vero valore del Genoa sono i tifosi, non conta altro.

Tifosi Genoa (Photo by Getty Images)

Per il futuro non voglio essere ridicolo, sappiamo che la squadra va rinforzata in tutti i reparti, sarebbe stupido ora dire come e non cambierebbe le cose. Sono dispiaciuto di quanto accaduto oggi, ma quando assisti ad un pubblico come il nostro, bisogna ammettere i nostri errori ed esserne consapevoli. Potevamo evitare questa retrocessione, non l’abbiamo capito in tempo.

Abbraccio tutti i tifosi, abbiamo tradito le loro aspettative. Abbiamo perso partite che non andavano perse. Abbiamo fatto pochissimi gol e una squadra che non sa segnare merita la Serie B, aldilà dei risultati delle altre è un risultato che meritiamo. I tifosi però, non meritano tutto questo.

In questo momento dobbiamo guardare al presente, abbiamo un progetto e ci rifacciamo a quello, non conta chi resta e chi viene, conta tener fede al progetto e basta. Il Genoa sarà il Genoa anche il Serie B, dobbiamo ripartire.“