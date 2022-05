“Ha fatto sognare il popolo di Napoli”, omaggio da brividi su Dazn per Insigne

Nel post partita di Napoli-Genoa, vinta per 3-0 dagli azzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN Ciro Ferrara, ex capitano del Napoli.

L’ex difensore ha voluto omaggiare l’attuale capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne, alla sua ultima partita davanti al suo pubblico, e che ha anche segnato dal dischetto il momentaneo 2-0. Si trasferirà in estate al Toronto FC, in MLS, a parametro zero. Di seguito le parole dell’ex Napoli:

“Te lo dico da napoletano, da ex calciatore, da ex capitano del Napoli. Dobbiamo dire solo grazie a Lorenzo. Ha fatto sognare questo popolo“.

“Anche se domani mattina andrà molto lontano, per Napoli sarà sempre Lorenzo il Magnifico, l’inventore del tiro a giro.”