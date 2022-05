Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato nelle scorse settimane un’intervista ai microfoni della rivista Onze Mondial.

Il senegalese, negli estratti resi noti in questi minuti, ha parlato anche del suo ex allenatore in maglia azzurra, Maurizio Sarri.

“Ho avuti tanti allenatori atipici, sono stati grandi tecnici me il più ‘pazzo’ è stato Maurizio Sarri”, ha rivelato a tal proposito l’ex Genk. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto davvero lavorare tanto in undici contro zero. La cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mii figlio e mia moglie stava per partorire. Lui mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio, era davvero un pazzo”.

Kalidou Koulibaly (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Poi, aggiunge: “Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo incontro tutti i giorni. Parliamo di un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Benzema? Lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo, contro il quale ho fatto più fatica a giocare perché è molto intelligente. Già quando giocai contro di lui quattro anni fa anni fa dicevo che era l’attaccante più forte e oggi dimostra che non sbagliavo“.