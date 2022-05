Sarri da brividi su Insigne: “Il più importante di un Napoli che ha segnato un’epoca”

Domani il Napoli scenderà in campo contro il Genoa alle ore 15:00 al Maradona nella gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I tifosi azzurri daranno il loro addio ufficiale a Lorenzo Insigne, che giocherà l’ultima gara al Maradona con la maglia del Napoli.

In occasione di quest’ultimo saluto, DAZN ha pubblicato sul canale ufficiale della gara un video che raccoglie i messaggi di addio di ex compagni ed allenatori di Insigne. In particolare, da brividi il messaggio di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne celebrates his penalty goal during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Lorenzo è stato, negli anni della mia gestione, un calciatore fondamentale, determinante. Ha rappresentato forse il giocatore più importante di un periodo storico in cui il Napoli non ha vinto quanto meritava, ma ha segnato un’epoca“.