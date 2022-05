Dove vedere Napoli-Genoa in TV o in streaming: SKY o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI GENOA – Dopo la vittoria all’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ivan Juric, che ha attestato con l’aritmetica la certezza di partecipare alla prossima di Champions League, il Napoli è chiamato a confermare la prestazione fornita anche per dare un segnale positivo all’ambiente e per blindare il terzo posto. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà il Genoa, che è in piena lotta salvezza e alla caccia di punti vitali.

Le due squadre si sfideranno domani, 15 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della 37ª giornata di campionato.

Napoli-Sassuolo, i precedenti

Quello della prossima giornata sarà il 100º incontro tra Napoli e Genoa. Questi i precedenti tra le due squadre:

39 vittorie per il Napoli

34 pareggi

29 vittorie per il Genoa

SSC Napoli, il rendimento delle due squadre

La delusione per l’occasione Scudetto sfumata è ancora forte, ma dal canto suo Luciano Spalletti ha portato a casa la matematica qualificazione per la prossima Champions League, traguardo iniziale di questa stagione, con la vittoria di Torino. Con gli eventuali tre punti, però, gli azzurri avrebbero la possibilità di poter blindare il terzo posto dalla Juventus, che insegue a meno quattro in classifica.

Divario che si è ampliato proprio in seguito della vittoria dei liguri contro la compagine bianconera, per 2-1 su rimonta. La squadra di Blessin è alla ricerca disperata di punti per ottenere una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava disperata.

Dopo aver pareggiato tutte le prime sette gare di campionato con il tedesco in panchina, il Genoa ha ottenuto tre vittorie e quattro sconfitte nelle ultime partite.

Dove vedere Napoli Genoa: SKY o DAZN?

La gara tra Napoli e Genoa, valida per la 37ª giornata di Serie A, andrà in scena domani, domenica 30 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ma come sarà possibile seguire il match? Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Disponendo di un account DAZN, la partita sarà comodamente visibile da casa.

In alternativa, il match tra Napoli e Genoa potrà essere seguito anche in streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone, tablet, XBOX, PS4, PS5 o PC.

La telecronaca di Napoli-Genoa sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin. Il pre-partita di Napoli-Genoa inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita.