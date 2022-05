Incontro Pastorello-Giuntoli: la richiesta dell’agente di Meret

In ballottaggio nel corso di tutta la stagione, e il più delle volte non preferito ad Ospina, Alex Meret ha un destino in bilico con il Napoli, soprattutto a seguito della partita contro l’Empoli. Il portiere italiano ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il club non è ancora sicuro sull’estremo difensore a cui volersi affidare il prossimo anno.

FOTO: Getty Images, Meret

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri il ds Cristiano Giuntoli ha incontrato Federico Pastorello, agente di Alex Meret. La richiesta dell’entourage del portiere non è legata ad un fattore economico, quanto piuttosto alle decisioni in campo del club.

La richiesta è semplice: se il Napoli deciderà di puntare su Meret come titolare per la prossima stagione, allora il ragazzo resterà, altrimenti è pronto a proseguire altrove. L’agente ha richiesto chiarezza su questo punto per poter continuare a discutere di rinnovo.