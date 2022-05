Grande gioia per Gaetano, è accaduto in queste ore: riguarda la nazionale

Paolo Nicolato, commissionario tecnico della nazionale Under 21, ha convocato dodici ragazzi per uno stage dal 17 al 20 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Gli azzurrini nel mese di giugno dovranno affrontare diversi match validi per la qualificazione al prossimo europeo.

L’allenatore ha convocato solo coloro che hanno terminato la stagione con i rispettivi club di appartenenza.

Gaetano (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

In particolare, è stato selezionato per questo stage anche il gioiellino del Napoli Gianluca Gaetano fresco della promozione con la Cremonese in Serie A.

Il centrocampista dopo una grande stagione con la squadra lombarda si è conquistato sul campo questa convocazione a suon di gol ed ottime prestazioni.

Di seguito i convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina).

Difensori: Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo).

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone).