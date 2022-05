Super offerta per Osimhen dalla Premier League: le ultime

Non è prioritaria la cessione di Victor Osimhen per il Napoli, anzi. Il club azzurro vuole mantenere in casa partenopea il centravanti nigeriano e sarebbe disposto a cederlo solo a fronte di un’altissima offerta. Il tetto minimo è stato fissato a 110 milioni di euro dal Presidente Aurelio De Laurentiis.

Nonostante l’esorbitante cifra, l’attaccante numero 9 del Napoli continua ad attirare l’interesse delle big di Premier Leauge, come Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino, dalla capitale inglese è giunta l’indiscrezione che l’Arsenal avrebbe offerto al Napoli 105 milioni di euro, ma il club azzurro smentisce l’arrivo concreto di proposte ufficiali.

Il quotidiano, inoltre, parla anche di un interesse del Borussia Dortmund, che si è inserito nella corsa all’attaccante nigeriano, prima targata tutta Premier League.