Conferenza stampa di Spalletti in programma due giorni prima di Napoli-Genoa: il motivo

La consueta conferenza stampa pre-partita di Luciano Spalletti si terrà eccezionalmente venerdì 13 maggio alle ore 12. La conferenza prima di Napoli-Genoa non si terrà alla viglia del match, come di consueto, ma sarà svolta due giorni prima. La causa è la tappa 8 del Giro d’Italia, che vedrà la corsa rosa passare proprio per il capoluogo campano.

Luciano Spalletti SSC Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dal 2013 infatti Napoli non era presente nel percorso del Giro d’Italia e il ritorno sarà in grande stile. Prevista per sabato una tappa con partenza e arrivo nella città partenopea, passando per Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida. In diversi punti della città sarà vietato il transito con le macchine dalle ore 10 fino alle 17:30. Ecco il motivo dell’anticipo della conferenza di Spalletti.

Michele Larosa