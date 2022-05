Petagna in partenza? Il Napoli ha preso una decisione, le ultime

Volge al termine il campionato 2021/22 e il Napoli archivia una stagione con l’obiettivo Champions League consolidato e con qualche rammarico per il sogno scudetto sfumato. È tempo però di guardare avanti e di fare i calcoli giusti per il prossimo anno.

FOTO: Getty Images, Petagna

Ci sono da definire ancora una serie di situazioni in casa azzurra, legate a rinnovi e non rinnovi di determinati giocatori in scadenza. Uno di quelli che probabilmente non resterà a Napoli è Andrea Petagna. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron Aurelio De Laurentiis rifiutò ad agosto un prestito oneroso alla Sampdoria per il centravanti azzurro, al fine di concedere un punto di forza in più in attacco a Luciano Spalletti.

La stagione dell’attaccante italiano, però, ha un po’ deluso le aspettative. 23 presenze in Serie A, di cui solo 3 da titolare, e tre reti realizzate: questo il bottino di Petagna per questo campionato. Secondo il quotidiano, quindi, il Napoli è pronto a cederlo e tra le parti sarà addio.