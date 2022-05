Partita di beneficienza per l’Ucraina al Maradona: sarà Napoli contro resto d’Italia

La guerra in Ucraina è un evento che ha sconvolto tutto il mondo. Da tutte le parti del globo si stanno effettuando parecchie iniziative di beneficienza per sostenere il popolo ucraino. E anche Napoli non si è tirata indietro.

Stadio Maradona (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, martedì 24 maggio, la seconda edizione de “La Partita”. La manifestazione a sostegno delle donne e dei bambini ucraini sarà trasmessa in diretta nazionale su Sportitalia, e vedrà affrontarsi Napoli contro Resto d’Italia. In campo ci saranno calciatori di Serie A ed ex calciatori, oltre a numerose personalità del mondo della musica, dello spettacolo e del cinema.