Osimhen parla di Insigne: “È un ragazzo splendido, sono sicuro che lo faranno i tifosi”

Victor Osimhen, l’uomo mercato del Napoli per l’estate 2022, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Fra il mercato e le sue impressioni il nigeriano ha anche avuto il tempo di spendere qualche parola per il suo capitano Lorenzo Insigne, che a fine stagione lascerà Napoli.

Osimhen Insigne Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ecco le dichiarazioni di Osimhen:

“È un ragazzo splendido, ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo, è una persona piacevole. È stato difficile per lui lasciare Napoli, ma è un vero professionista e solo lui sa cosa è meglio per lui. I tifosi gli prepareranno una sorpresa speciale per la sua ultima partita, lo faranno commuovere. Gli auguro il meglio affinché la sua professionalità possa essere un modello per i giovani“.