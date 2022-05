Ultima di Insigne al Maradona: i dettagli della cerimonia organizzata dal Napoli!

Il momento dell’addio si fa sempre più vicino. Domenica contro il Genoa il capitano del Napoli Lorenzo Insigne giocherà la sua ultima partita con la maglia azzurra davanti ai suoi tifosi e contro lo Spezia la sua ultima in definitiva. Due appuntamenti, dunque, sono rimasti a Lorenzo Insigne per salutare la sua gente e preparare le valige verso una nuova avventura a Toronto.

In occasione di Napoli-Genoa è già trapelata la notizia che la società azzurra stia preparando delle sorprese e una cerimonia d’addio per il numero 24. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha rilasciato qualche dettaglio in più su quanto organizzato dal club.

FOTO: Getty Images, Lorenzo Insigne

Secondo quanto scritto dal quotidiano, il presidente Aurelio De Laurentiis consegnerà prima della partita una targa commemorativa al capitano del Napoli, mentre sugli schermi verranno proiettate le immagini dei gol più belli realizzati da Insigne e alcuni video saluti di vecchi compagni di squadra. Non mancheranno i video di Marek Hamsik e Paolo Cannavaro.

A fine gara, inoltre, il capitano del Napoli parlerà per salutare i propri tifosi.