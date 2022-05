Festa di addio di Insigne: oltre 200 invitati per salutare Napoli

Manca ormai pochissimo alla preparazione delle valige e al volo diretto verso il Canada del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Due appuntamenti, sul piano calcistico, contro Genoa e Spezia e una festa da lui organizzata per salutare tutti i suoi amici.

FOTO: Getty Images, Insigne

A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale mercoledì 18 maggio, Insigne terrà una festa in un locale fuori Napoli in cui ha invitato oltre 200 persone. A questa grande celebrazione saranno presenti tutti i compagni di squadra attuale ovviamente ed anche gli ex giocatori del Napoli che hanno condiviso emozioni e ricordi con il numero 24.

Il quotidiano, inoltre, riporta che tra gli invitati figureranno anche personaggi famosi esterni al mondo del calcio, come gli storici amici del capitano azzurro Clementino e Gigi d’Alessio.