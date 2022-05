De Laurentiis contatta Corsi per un giocatore dell’Empoli: la notizia

Il Napoli si guarda intorno alla ricerca di nuovi acquisti che possano dare soluzioni vincenti per il prossimo campionato. Con l’addio quasi certo di Ghoulam, il club azzurro è alla ricerca di un terzino sinistro.

FOTO: Getty Images, Parisi

Secondo quanto scritto dal giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport, De Laurentiis nei giorni scorsi ha chiamato il presidente dell’Empoli per aprire una trattativa per il 21enne Fabiano Parisi. Questa telefonata fa sorgere il dubbio su Olivera, che nelle ultime settimane era stato considerato come un affare praticamente concluso.

Per il 24enne uruguaiano manca l’intesa con il club in merito alla clausola rescissoria da 20 milioni. Qualora il Getafe dovesse richiedere tale cifra, il Napoli si rivolgerà altrove. Per quanto riguarda Parisi, infatti, l’accordo potrebbe concludersi intorno ai 15 milioni.