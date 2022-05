“Fenomeno”, Cannavaro ricorda il primo incontro con Insigne: il retroscena

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di Lorenzo Insigne e dell’imminente addio.

Di seguito quanto detto dall’ex difensore del Napoli:

“Credo fosse il 2007, in mezzo alla settimana la prima squadra, appena promossa in A, fece una partitella contro una delle nostre formazioni giovanili. Arriva uno spiovente altissimo e vedo un ragazzino degli Allievi nazionali che senza problemi, toccando di esterno, mette la palla a terra e la gioca. Mi giro verso l’allora responsabile delle giovanili Peppe Santoro e gli chiedo: “chi è sto fenomeno?“. Lui con gli occhi che gli brillano risponde: “Lorenzo Insigne, è un nostro gioiellino“. Ecco come ho conosciuto l’attuale capitano del Napoli“.

FOTO: Getty Images, Cannavaro, Cavani, Insigne

“Ricordo quella sua prima volta in Serie A. Tra di noi si è creato un rapporto splendido. A noi napoletani il pubblico di Fuorigrotta non perdona nulla e devi lavorarci tanto mentalmente per non rimanerci troppo male. Un anno a Napoli vale 3“.

“A Napoli ci sarà chi lo rimpiangerà. E col tempo lui troverà il giusto equilibrio nel rapporto con la città, quell’amore forte che io provo oggi più che mai“.