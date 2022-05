Rinnovo Fabian Ruiz, Alvino aggiorna: “Situazione in stallo, questa è l’idea dell’entourage”

Continua ad esserci grande incertezza relativamente al futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e non sono ancora ben chiare le intenzioni del Napoli riguardo ad un possibile rinnovo, data la volontà di ridurre il monte ingaggi.

A fare chiarezza sul futuro di Fabian Ruiz, ci ha pensato il giornalista Carlo Alvino durante la diretta di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Fabian Ruiz (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Rinnovo Fabian, Alvino: “Nessun incontro, parti lontane”

Il giornalista ha smentito la notizia relativa ad un incontro avvenuto nei giorni scorsi fra il calciatore e il presidente De Laurentiis e afferma che non c’è n’è alcuno in programma. Dalle sue parole, sembra davvero difficile vedere Fabian Ruiz rinnovare il suo contratto con il Napoli.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Non ci sono stati e non ci saranno incontri. La questione del rinnovo contrattuale non è stata presa seriamente in considerazione al momento. La situazione è in stallo: il Napoli potrebbe prendere in considerazione la strada della cessione quest’estate. Ma arriveranno offerte al Napoli ad un anno dalla scadenza? L’idea dell’entourage è quella di farlo andare via a parametro 0. Quest’idea va concordata con la società però: per alcuni giocatori è stata causa di rottura, vedi Milik. Le intenzioni delle due parti sono comunque abbastanza lontane“.