Napoli Femminile, Goldoni: “Sono sicura che lo faranno i tifosi”

Sabato alle 14.30 il Napoli Femminile si giocherà il tutto per tutto a Cercola nella sfida contro il Pomigliano, valida per l’ultima giornata di Serie A.

Le azzurre devono necessariamente vincere per rimanere nella massima serie ed evitare la retrocessione. La situazione di classifica, infatti, per ora sorride a Pomigliano, che ha un punto in più rispetto al Napoli (20 contro 19).

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato l’attaccante azzurra Eleonora Goldoni. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Goldoni Napoli

“Dopo la vittoria contro Empoli la squadra è più viva che mai. Stiamo lavorando come ogni settimana, ma certamente con più entusiasmo.

Pomigliano? È una squadra che si è sempre mostrata molto unita, ma soprattutto agguerrita e determinata. Questo però potrebbe esserci utile come stimolo per la nostra mentalità combattiva.

Fattore campo? Conta tanto, ce ne siamo già accorte all’andata. Sono certa che i nostri tifosi si faranno sentire.

Andamento del campionato? Abbiamo lasciato qualche punto per strada: nel girone di andata ci mancano quelli contro Empoli e Pomigliano, al ritorno Sampdoria e soprattutto Lazio.

Credo però che tutto abbia una ragione e che questa prova ci ponga di fronte a due cose che il calcio insegna: non è mai finita finché non è finita, tutto può succedere.

Futuro? C’è l’interesse di diverse squadre in Italia e questo mi fa molto piacere. Non escludo neanche l’opportunità di vivere un’esperienza all’estero, Spagna su tutte, ma adesso penso solo alla salvezza“.