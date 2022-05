Gaetano: “Ancelotti mi chiese quanto volessi giocare. Futuro a Napoli? Vi spiego”

Gianluca Gaetano, attuale centrocampista della Cremonese in prestito dal Napoli fino a fine stagione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato:

“Se farò il tifo per il Real di Ancelotti? Certo, lui mi ha fatto esordire tra i professionisti. Non potrei fare diversamente nella prossima finale di Champions. Il mio esordio avvenne proprio in questa competizione: era il 10 dicembre 2019 e lui mi chiese quanto volessi giocare, se mi andassero bene 20 minuti. Ovviamente gli ho detto di sì e lui al 70′ mi ha fatto entrare: è stato di parola.

FOTO: Getty – Gaetano Cremonese

Napoli? È chiaro che mi farebbe piacere giocarci, tanto più perché sono napoletano. Ma del mercato si occupa il mio agente, io penso a dimostrare tutto in campo.

Insigne? I record che ha stabilito Lorenzo sono qualcosa di importante. Per me è ancora presto, ma posso dire che per me Napoli rappresenta tutto.

A chi assomiglio? È difficile fare paragoni, ma mi è sempre piaciuto molto Hamsik. È un centrocampista da 10-12 gol a stagione. Ad oggi, direi che Fabian Ruiz e Zielinski sono i giocatori ai quali sono più simile come caratteristiche. Posso giocare in un centrocampo a due o a tre come mezzala. Mi piace stare nel vivo del gioco e toccare tanti palloni, oltre ovviamente a fare qualche gol“.