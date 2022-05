Fabian Ruiz, richiesta importante per restare a Napoli

Durante l’incontro andato in scena tra Fabian Ruiz e Aurelio De Laurentiis, i due avranno certamente avuto modo di parlare del futuro del centrocampista.

Lo spagnolo non ha mai fatto mistero di voler tornare in Spagna (dove ha riversi estimatori, primo su tutti Carlo Ancelotti), ma aprirebbe al rinnovo con il Napoli in un caso ben specifico.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

La sua richiesta infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, è di un contratto di cinque anni a 3,5 milioni a stagione. Quasi il doppio rispetto agli 1,9 attualmente percepiti.

Alla fine, come riferisce anche La Repubblica, una soluzione a metà strada (pur con tutte le difficoltà del momento) potrebbe essere la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

Soprattutto per il Napoli, perché il contratto di Fabian Ruiz scade tra poco più di un anno e il rischio di perderlo a costo zero è concreto.