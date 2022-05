Il fratello-agente di Cavani apre al ritorno a sorpresa: “Tutto è possibile”

Si prospetta un’estate molto accesa per Edinson Cavani. Sembra infatti praticamente certo il suo addio al Manchester United: il suo contratto scadrà quest’estate e non dovrebbe essere rinnovato. I Red Devils vivranno un calciomercato che rinnoverà totalmente la loro rosa e anche l’attaccante ex Napoli dovrebbe esserne coinvolto.

Si vocifera quindi di un possibile ritorno in Italia dell’uruguagio: l’ultima squadra che sembra aver messo gli occhi su di lui sembra essere la Fiorentina. Sono tante le squadre interessate a lui però, sia in Europa, sia in Sud America (meta più gradita al Matador).

Foto: Getty Images- Edinson Cavani

L’agente e fratello di Cavani, Walter Guglielmone, ai microfoni di Serieanews.com, ha risposto relativamente alla possibilità di vedere l’attaccante di nuovo in Italia. Di seguito quanto riportato:

“Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento. Rientro in Italia? Tutto è possibile”.

Le parole di Guglielmone fanno sognare tutti i tifosi italiani e tutti quei supporter del Napoli che sognano il ritorno del Matador all’ombra del Vesuvio.