Dopo la vittoria in extremis ottenuta in casa contro la Juventus, grazie alle reti di Gudmunsson e Criscito, il Genoa si appresta a giocarsi un altro importante pezzo di salvezza contro il Napoli, al Maradona domenica alle 15.

Il pareggio tra Salernitana e Cagliari tiene ancora tutto in gioco, permettendo al Grifone e ai suoi tifosi di credere ancora nella salvezza, dopo un’annata piena di difficoltà.

I supporters rossoblù sanno che è importantissimo sostenere la propria squadra, anche in trasferta e infatti si apprestano a riempire il settore ospiti del Maradona.

Tifosi Genoa (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per la trasferta di Napoli, i biglietti venduti ai tifosi genoani hanno già toccato quota 500, come dichiara il comunicato del club, riportato di seguito:

“Sono già 500 i titoli di accesso acquistati, nei primi due giorni, dai supporter del Grifo per la trasferta di Napoli. La vendita dei biglietti Settore Ospiti (“Tribuna Ospiti”) per i residenti nella provincia di Genova è riservata ai possessori di tessera del tifoso DNA Genoa o away card Our Way. Il costo, tariffa intera, è di 35 euro“.

“La partita è in programma domenica al “Maradona” alle ore 15. I biglietti per il Settore Ospiti, come da normative in vigore, sono disponibili fino alle 19 della vigilia: la vendita è veicolata sia online (sia nelle ricevitorie Ticketone abilitate. I tagliandi Ospiti non saranno reperibili allo stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Napoli se sprovvisti“.