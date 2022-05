“Felici e scontenti”? Che cosa filtra nel rapporto tra Spalletti e De Laurentiis

Con il terzo posto blindato e la qualificazione alla prossima Champions League matematicamente garantita, è quasi giunto il tempo dei primi bilanci stagionali.

Si è sempre detto che tornare nella massima competizione europea dopo due anni di assenza era l’obiettivo principale di quest’anno, anche se ovviamente rimane molta amarezza per lo Scudetto soltanto sfiorato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, definisce il rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis come due “felici e scontenti“.

FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli

Il quotidiano sottolinea come alcune frasi del presidente – così come alcuni fastidi mostrati dal tecnico – facciano intendere come nell’ultimo periodo qualcosa si sia incrinato.

“Non sono malignità giornalistiche – scrive la rosea – perché negli interventi pubblici De Laurentiis più volte ha lasciato “vie di fuga” al proprio allenatore, legato da un contratto biennale. Ma siamo alla fine solo della prima stagione”.

Un esempio di poca chiarezza tra i due protagonisti sono le situazioni contrattuali di Mertens e Ospina. Spalletti vorrebbe il rinnovo del portiere, che ancora non è arrivato, mentre secondo la Gazzetta ha mostrato di non avere un grande feeling con il belga, da cui invece De Laurentiis si è recato personalmente a casa.

In ogni caso, salvo clamorosi ribaltoni, il tecnico toscano rimarrà alla guida del Napoli anche nella prossima stagione.