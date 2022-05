Lo stadio Olimpico di Roma, mercoledì 11 maggio ospiterà la finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. I neroazzurri oltre ad essere impegnati in Serie A con la lotta allo scudetto, tentano anche di beffare la squadra di Allegri conquistando il premio italiano.

Al contempo, anche se la competizione 2021/22 non si è ancora conclusa, si è già all’opera per quella seguente tenendo conto di un possibile format. A parlarne è il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ai microfoni della trasmissione “La Politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Format Coppa Italia: le richieste avanzate dalla Serie B

Il presidente Lorenzo Casini ha annunciato le richieste avanzate da parte della Lega Serie B, la quale vorrebbe porre qualche modifica al format attuale di Coppa Italia. Di seguito quanto emerso:

“Modifiche al format della Coppa Italia? Al momento non è una priorità ma comunque la Lega è sempre aperta per ottimizzare le cose.

Ci sono arrivate alcune proposte dalla Lega di Serie B, la quale ci ha chiesto per esempio di far giocare in casa le squadre di B nelle partite contro i club di A. Al riguardo non sono previste modifiche immediate, ma restiamo aperti all’ascolto. Sicuramente il modello FA Cup è più lontano per un motivo culturale, per una diversità di approccio di gioco”.