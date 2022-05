Napoli, rivoluzione tra i pali: addio a Meret e Ospina, chi li sostituirà

Da tempo il Napoli è legato alla spinosa situazione dei portieri. Alex Meret non ha fornito le garanzie richieste, mentre il contratto di David Ospina è in scadenza a giugno e non ci sono ancora state aperture decise per il rinnovo.

Secondo Il Mattino, né Ospina né Meret rimarranno al Napoli la prossima stagione. Sull’ex Udinese c’è l’interesse di Lazio e Fiorentina.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

A questo punto, urge correre ai ripari, individuando quanto prima i sostituti dei due estremi difensori. Giuntoli segue attentamente Luís Maximiano del Granada: il suo valore si aggira sui 12 milioni di euro, con i contatti iniziati da qualche settimana.

C’è anche tanta Serie A sulla lista dei desideri azzurra: Juan Musso (Atalanta), Guglielmo Vicario (Empoli, in prestito dal Cagliari) e Łukasz Skorupski (Bologna).