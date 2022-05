Napoli, la Champions regala un bottino consistente per il mercato

L’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Questo è quello che si continua a ripetere spesso in casa Napoli, con ovvie ragioni: gli azzurri non avevano mancato la qualificazione in Champions League per due stagioni consecutive e tornarci quest’anno dà grande respiro alle casse di De Laurentiis.

È altresì evidente che, ad un certo punto, in tantissimi speravano nel colpo grosso, in quello scudetto soltanto sfiorato che lascia parecchio amaro in bocca.

FOTO: Getty – Empoli Napoli

In ogni caso, la Champions permette al Napoli di respirare a livello economico: soltanto il terzo posto vale 21,8 milioni di euro, cui si aggiungerà nelle prossime settimane il ricco bonus partecipazione.

Se gli azzurri faranno bene nella fase a gironi, si parla di circa una settantina di milioni, che potranno poi essere reinvestiti sul mercato.

Per aver centrato l’obiettivo con grande anticipo, La Repubblica è sicura che Luciano Spalletti verrà confermato anche nella prossima stagione.