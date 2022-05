Agente Zerbin: “Futuro al Napoli? Abbiamo un obiettivo preciso”

Il futuro del Napoli passa anche dai tanti giovani che torneranno dai vari prestiti; tra questi c’è anche Alessio Zerbin, esterno offensivo oggi in prestito al Frosinone. Il talento classe ’99 ha disputato una stagione di altissimo livello raggiungendo quota 9 reti e 3 assist in campionato.

Alessio Zerbin Futuro

Oggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin, che ha parlato proprio del futuro del suo assistito.

Di seguito le sue parole:

Futuro Zerbin? “Aspettiamo, forti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 3 anni di C, il militare duro, poi anni di B alla grande e ora vogliamo essere promossi in Serie A. Se il Napoli ci dà degli spiragli che speriamo di avere, bene, altrimenti vediamo dove andare, sempre con la paternità del Napoli. Ha fatto tantissimo in B con il Frosinone e ora merita il palcoscenico giusto”.