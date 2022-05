Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato diverse dichiarazioni a margine dell’evento tenutosi oggi a Palazzo San Giacomo, dove il patron ha ricevuto un omaggio in onore di Diego Armando Maradona.

Il numero uno azzurro, nel corso del suo intervento ai giornalisti presenti in mixed zone, ha parlato del futuro del Napoli, soffermandosi in particolar modo sul calciomercato ormai alle porte.

“Mi immagino un mercato aperto”, risponde a tal proposito il presidente partenopeo. “Per la prima volta dopo il Covid ci sarà tanta voglia di fare, di mutare, di cambiare. Sarà un mercato estremamente brillante”.

“Voglio una squadra competitiva ai massimi livelli”

“Io voglio sempre un Napoli ‘cazzutissimo’, voglio una squadra competitiva ai massimi livelli“. Questa la risposta di De Laurentiis a chi gli ha chiesto del Napoli del futuro, e le relative mosse di calciomercato.

De Laurentiis Manfredi

Poi, aggiunge: “Noi dobbiamo fare di necessità virtù. Dobbiamo essere virtuosi. Non possiamo dire ‘prendiamo tutti trentacinquenni’. “Mi dicono ‘Ma perché De Laurentiis prende solo giovani? Non vuole vincere?’. Oppure ‘Ma perché De Laurentiis prende solo vecchi? Non ha preso nemmeno un giovane e tutti si rompono’. È sempre così. Se non ci fosse la critica sarebbe tutto piatto, è bellissima. Almeno così la mattina tutti ci svegliamo e pensiamo ‘Che cosa ha fatto oggi il mondo? Cosa ha declamato a favore o contrario?’. E uno si diverte”.