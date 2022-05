Pesanti accuse al Napoli dalla Spagna: riguarda Ancelotti!

Carlo Ancelotti è stato il protagonista indiscusso della scorsa settimana, prima con la vittoria della Liga spagnola (che gli ha permesso di diventare l’unico allenatore in grado di conquistare i primi cinque campionati europei), quindi con l’approdo in finale di Champions League ai danni del Manchester City.

Il tecnico di Reggiolo è stato anche sulla panchina del Napoli, ma in quell’occasione l’esperienza azzurra di Ancelotti non è stata certo felice come quella che sta attualmente vivendo al Real Madrid.

FOTO: Getty – Napoli Ancelotti

Dalla Spagna, in particolare dalle colonne di El País, attaccano pesantemente il club di De Laurentiis, affermando come “Solo il Napoli poteva far fuori uno come Ancelotti”.

L’allenatore dei blancos sarebbe stato coinvolto in quella che, dal quotidiano spagnolo, definiscono una faida tra due “clan”: quello di Insigne e quello di De Laurentiis.

In particolare, si fa riferimento al (tristemente) famoso caso dell’ammutinamento, quando Ancelotti decise di schierarsi dalla parte dei giocatori, non andando in ritiro come invece voluto dal presidente.