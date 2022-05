Torino-Napoli, la moviola: “Doveva farlo l’arbitro”

Ieri il Napoli ha ottenuto un’importante vittoria sul campo del Torino grazie alla decisiva rete di Fabian Ruiz, consolidando il terzo posto.

A dirigere la gara c’era Alessandro Prontera, arbitro che mai prima di ieri aveva incrociato gli azzurri. Al 21′ del primo tempo, dopo una percussione solitaria, Kalidou Koulibaly è andato a terra in seguito ad un contatto con Andrea Belotti.

Belotti Koulibaly

Il direttore di gara ha fischiato una punizione dal limite per il Napoli per una trattenuta sempre dell’attaccante granata, avvenuta però fuori area.

Secondo la moviola del Corriere dello Sport, tuttavia, l’arbitro “non può vedere la trattenuta perché ha il corpo di Koulibaly davanti e, inoltre, questa non è funzionale alla dinamica: il difensore cade perché gli viene agganciato il piede, non per la tirata di maglia”.

Per il quotidiano, dunque, la decisione corretta sarebbe stata l’assegnazione del calcio di rigore. Episodio che comunque non ha fortunatamente inciso sulla gara, ugualmente vinta dal Napoli.