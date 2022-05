Regalo di Spalletti dopo la vittoria di Torino: arriva la decisione sugli allenamenti

La vittoria di Torino di ieri è stata molto importante per il Napoli: grazie a questi tre punti, gli azzurri si sono messi a +4 dalla Juventus e consolidano il terzo posto. Per avere la certezza matematica di entrare nel podio, ai ragazzi di Spalletti basterebbero anche due pareggi contro Genoa e Spezia nelle ultime due gare del campionato.

Allenamento Napoli

Dopo la vittoria di ieri, Spalletti ha voluto fare un “regalo” ai suoi giocatori: concessi due giorni di riposo.

Il Napoli tornerà martedì a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti per preparare il match contro il Genoa in programma domenica prossima al Maradona.