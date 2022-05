Accostato al Napoli, sul giocatore piomba un club di Premier League!

Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, sta disputando una grandissima stagione e le sue prestazioni hanno colpito diverse big europee. L’Inter sembra essere la squadra più vicina, ma la concorrenza non manca. In Premier League, infatti, due club sarebbero interessati ad acquistare il brasiliano che è stato accostato anche al Napoli in passato.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens (R) challenges Torino’s Brazilian defender Bremer during the Italian Serie A football match between Torino and Napoli on May 7, 2022 at the Olympic stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il Sun ha riportato infatti l’interesse di Leicester e Chelsea, i due club inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per potersi assicurare Bremer nella prossima stagione.