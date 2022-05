Torino-Napoli: i convocati di Spalletti per la partita di oggi!

Scende in campo oggi il Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15:00 per la partita contro i granata, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Dopo la grande vittoria contro il Sassuolo, gli azzurri puntano a conquistare i tre punti anche oggi e a difendere il terzo posto, soprattutto dopo la sconfitta di ieri della Juventus contro il Genoa.

FOTO: Getty Images, Napoli

Il match sarà diretto dall’arbitro Prontera di Bologna.

I convocati di Luciano Spalletti per Torino-Napoli sono i seguenti:

Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.