Chiedono di Insigne: Spalletti difende il capitano dopo il rigore sbagliato

Luciano Spalletti ha commentato, nella consueta intervista postpartita ai microfoni di Dazn, la prestazione del Napoli.

In particolare, alla domanda su Insigne ha detto la sua riguardo il rigore sbagliato dal capitano e la sua prossima avventura in Canada.

Insigne (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Mi è piaciuta la tripla pressione di Insigne che ha facilitato il gol di Fabian. Si è preso una responsabilità che altri non si sarebbero presi. Deve vivere serenamente la scelta di andare al Toronto. Per noi non è facile perdere un giocatore del suo livello, ha già dimostrato tutto il suo talento sia come uomo che come calciatore, può girare sempre a testa alta in qualsiasi campo. È stato un calciatore leale e qualitativo”.