Spal-Napoli Primavera 1: gli azzurrini convocati da Frustalupi!

Ultime battute anche per il campionato di Primavera 1. Due appuntamenti per il Napoli, contro la Spal in trasferta e contro il Verona in casa, per concretizzare il sogno salvezza. Gli azzurrini occupano attualmente la 13esima posizione in classifica a quota 40 punti.

Il Napoli Primavera affronterà oggi la Spal per la 33esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

Napoli Primavera

Il match si disputa al centro sportivo Spal “Fabbri” alle ore 11:00.

I convocati di Frustalupi sono i seguenti:

Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Spavone, Toccafondi, Vergara.