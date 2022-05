Riscatto Anguissa: trovato l’accordo con il Fulham, le ultime

A inizio anno Frank Zambo Anguissa era arrivato al Napoli quasi da sconosciuto, ma sul campo si è conquistato l’ammirazione dei tifosi e soprattutto ha convinto il club a riscattarlo per la prossima stagione. Il camerunense classe ’95, infatti, si è distinto particolarmente per prestazioni di livello specialmente nella prima parte dell’anno.

FOTO: Getty Images, Anguissa

Sono già stati posizionati gli ultimi tasselli che erano da definire e manca solo l’ufficialità dell’accordo con il Fulham per concretizzare il riscatto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di 15 milioni che dovrà versare il Napoli, dilazionati in tre rate annuali da 5 milioni.

Il club partenopeo, quindi, potrà ammortizzare le spese, spalmandole su un intervallo di tempo particolarmente ampio. La conferma di Anguissa per il centrocampo del domani, in un momento incerto che verte sempre di più verso l’addio di Fabian Ruiz e Zielinski, acquisisce particolare importanza per la definizione dell’assetto dell’anno prossimo.